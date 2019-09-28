【玄之又玄】提防撞邪　7大護身法寶

中醫話，秋天要防範燥邪侵襲，所謂邪，就是邪氣，當人體的正氣不足，邪氣就有機可乘！其實在玄學上，也有類似理論，一個人一旦中邪、撞邪，輕則諸事不順，頭頭碰着黑，情況嚴重的話，身心狀態更會出現反常的情況，例如久病不愈、神志不清、語無倫次、行為怪異等。以下是幾種坊間流傳的辟邪法寶，大家不妨參考一下，求個心安。

1.龜

在風水學上，龜有化煞、辟邪等作用，因不少人認為龜殼外形猶如盾牌，如果在家中的露台、窗口、大門外有沖煞，可考慮以養龜來抵擋。不想養龜的話，出動龜擺設也可以，物料宜根據個人命理來選擇，須注意一點，若是擺設龍龜的話，其頭部一定要朝向室外。

2.魚

在家中養魚，尤其是黑摩利，不但可增進運程，更有辟邪之效，因黑摩利的魚身色澤烏黑，一直被認為是充滿煞氣的象徵，可為飼養牠的人驅走外來邪氣，從而阻止一些「不潔物」的騷擾。

3.象

象與「祥」諧音，若家居外有煞氣、陰氣，可在玄關擺一對象，邪氣、衰氣就不敢騷擾。睡房則可擺放以白玉、黃玉、白水晶、黃水晶、白陶瓷製造的白象，一隻或一對均可，象頭宜向房門，象牙避免向着睡床。辦公室也可擺白象，最好放在座椅後面，以象作為靠山，但象牙不要向着背脊。

4.黑曜石

火山熔岩迅速冷卻後形成的一種天然水晶，能量強勁，極度辟邪，有「黑金剛武士」之稱，若自覺被負能量纏擾，不妨於右手佩戴黑曜石，有助消除病氣、濁氣、霉氣，帶來健康與快樂。提提大家，黑曜石也需要休息和調整能量磁場，因此睡覺時應除下。

5.葫蘆

諧音「福祿」，自古以來就是「福祿吉祥」、「健康長壽」的象徵，相傳能改運，還能驅邪，既可以佩戴，也可以擺放。凡家中有病人，可把它掛在病者的睡床尾，可以吸取病人身上的病氣。把葫蘆掛在大門外，則有保屋內人平安的作用，家有小孩及長者更應選用，可達到化煞擋災的效果。

6.五帝錢

即清代五個皇帝（順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶）的銅錢，驅邪能力強大，把五帝錢放在門檻內，可擋尖角沖射、飛刃煞、槍煞、反弓煞、開口煞。用繩穿着掛在頸上，可以避邪，不怕被邪靈騷擾，亦可增加自己的運氣。

7.桃木劍

由桃樹木雕成的劍，乃道家的法器，茅山師傅的必備用具，因桃木有辟邪的作用。若家中不乾淨或家人運氣不好，可把它掛在門口及窗戶外，使不詳之物不得其門而入。