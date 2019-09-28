三界五行：沐浴唱歌　一舉多得

無論是甚麼人，沖涼時唱吓歌仔，可令精神抖擻。（互聯網）

老人家無論春夏秋冬，都應該每天洗澡，可以自理的，更應該享受沐浴的樂趣。反正不用趕時間上班，沐浴的時候，唱自己喜歡的歌。

外國一項統計顯示，喜歡在浴室唱歌的人，患憂鬱、失眠、心腦及呼吸系統疾病的機會較小。唱歌是健康長壽的一種良好習慣，有些老人家性格內向，擔心歌喉不好，荒腔走板，被人取笑，但躲在浴室，自己就是歌王、歌后，由細細聲哼兩句，變成放聲高歌，忘記一切，想唱就唱。

沐浴就可以令精神、肌肉放鬆，加上唱歌，肺活量增加，血脈流通更順暢，這樣，從浴室出來的時候，精神抖擻，自我感覺年輕了，達到任何補品、保健食物都做不到的效果。

老歌、新歌、粵語歌、國語歌、英文歌、戲曲……悉隨尊便，忘記歌詞就輕輕帶過，或者自己杜撰一兩句，如果有興趣，精益求精，可以準備歌書，溫故知新，這樣，沐浴可帶出唱歌這個健康習慣。老人家唱小時候的兒歌和青春年華的金曲，喚起美好回憶，是滋潤身心的良藥。明白這個道理，在選唱歌曲時，就避免那些無病呻吟的憂傷悲哀歌曲。

站在醫學角度，老人家沐浴，可增強自信心，因為上了年紀，細胞新陳代謝放緩，但脂肪酸分泌卻增加，如果不勤換衣服，不每天洗澡，就會產生一種氣味，嚴重時會影響社交活動。日本現代養生，把預防「加齡臭」作為重要課題。

方向宇