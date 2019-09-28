美食婷：呷醋都有竅門

男人最怕女仔無故呷醋，破壞氣氛之餘，亦影響大家感情。美食婷我向來成熟又有儀態，自然不會胡亂呷醋。提起醋，相估大部分都同我美食婷一樣聯想到「開門七件事」中的醋，這種看以平平無奇的調味料，除可提升及平衡食物味道外，也是近年養生保健的健康食品。咁大家又知唔知原來醋的種類非常多，美食婷自問愛「醋」，但認識有限，於是找來飯堂之一的星級中菜食府中菜部門主管鄧長旺師傅討教一下，由他分享醋的種類、製法等的小知識。

黑醋：醇厚濃香

鄧師傅指醋基本上可以用顏色來分類，分成黑醋、紅醋及白醋，而用料是穀物、水果、草本植物等。黑醋中又以中國烏醋及意大利黑醋最為人熟悉，而中國人稱黑醋為烏醋，被譽為中國4大名醋的鎮江醋、保寧醋、永春老醋及山西老陳醋都屬烏醋，以糯米及水為原材料，經過發酵後陳存，時間愈久，味道亦愈醇厚濃郁。

至於意大利黑醋雖然也是黑醋，但就以白葡萄作原材料釀製而成，當地人稱之為香醋。意大利香醋亦分為傳統香醋、商品級香醋及調味品級香醋。當中又以傳統香醋的製作過程最為嚴謹，過程與釀酒相若，提子榨成葡萄汁後煮滾，令大部分水分蒸發，濃縮成果漿後再發酵，再以木桶陳存令香氣濃縮，變甜及濃稠，時間愈長，醋液愈濃稠，味道自然也愈香醇。當地人會以年份將傳統香醋分為4個等級，包括12年以下、12年、18年及25年以上，陳年時間愈長，自然愈名貴。

紅醋：清爽帶甜

紅醋經典代表有浙醋及紅酒醋。色澤紅潤的浙醋又名大紅浙醋，是中國人常用的食用醋之一，原材料除糯米及水外，還會加入適量的紅米麴，成分天然，酸度在黑醋與白醋之間，味道清爽帶少許甜味，一般用於蘸點食物及涼拌菜式。至於外國人常用來醃製食品或調成醬料的紅酒醋，是用葡萄汁發酵後釀製而成的酒醋，有豐富的果香及平衡的酸甜味道。

白醋：營養豐富

至於酸度最高的白醋，在東南亞多以優質大米為原材料，亦即大定熟悉的米醋。米醋在中國及日本常用作調味及醃料，亦是醋中營養價值最高的一種，含有大量氨基酸、糖類物質及維他命。而外國就有白酒醋，是將白葡萄酒放於木桶內發酵存放一段時間，將酒精轉化成富有不同層次香氣及味道的醋。

果醋：養生保健

鄧師傅還指有一種近年大的醋──果醋。這種醋屬健康食品，以蘋果、梨、提子、山楂等水果釀製成的酸味調味品，兼具水果與醋的豐富營養。由於果醋含有10種以上的有機酸及氨基酸，適量飲用據說有助降低膽固醇、提高免疫力、促進血液循環及抗菌消炎等功效。