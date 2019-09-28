直島直擊！一網「打」盡　瀨戶內藝術祭

現在旅行，人可不吃，相機卻必須先「食」，打卡大過天。無論你是否懂藝術，多屆「瀨戶內國際藝術祭」都已吸引不少外海朋友人前去打卡，尤擁有人氣藝術家草間彌生「圓點大南瓜」的直島。1994年草間彌生在島上完成兩個重要作品，一個是設在島上宮浦港的「紅南瓜」，另一個是設在島另一端廢棄碼頭上的「黃南瓜」，前者更被列入了瀨戶內國際藝術祭眾多作品之一，其人氣長年高企，沒來過紅南瓜打卡的人，感覺就像沒來過藝術祭一樣。

我們乘渡輪進入直島的宮之浦港時，第一眼便看見「紅南瓜」，根據草間彌生的想法，這紅色南瓜是由一束宇宙來自外圍的紅色陽光而成，姑勿論信或不信，紅南瓜內外都總是擠滿了想跟它拍照的人。

要是怕人太多，推介你去找島上另外兩件藝術品，第一件是在宮浦港周邊設置的「直島展覽館」，它靈感來自海面上的海市蜃樓「浮島現象」，製作者Sou Fujimoto希望它在由27座島嶼構成的直島中成為「第28座島」，參觀者更可爬進像網狀的「島」內拍照，網中人效果非常型格。

第二件作品是「Naoshima Port Terminal」，它由13個直徑4米的玻璃纖維球所堆疊而成，外觀像座幾層樓高的「魚子」，但內裏原來是客船的候船室、單車停車場及洗手間，白天時陽光會透進室內，晚上「波波」更會透光營造出夢幻氣氛。

瀨戶內國際藝術祭2019

展期：秋之拓展（即日至11月4日）

地點：包括直島、豐島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島、 本島（秋展限定）、高見島（秋展限定）、栗島（秋展限定）、伊吹島（秋展限定）、高松港周邊及宇野港周邊

購票：參觀必須持有藝術祭鑑賞聯票，並分為限定會期單季聯票及三季通用聯票兩種，前者售￥4,000（約HK$296）、後者售￥4,800（約HK$355），部分展覽需額外付費

鳴謝：香川縣觀光協會