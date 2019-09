小島秀夫大作　聯乘主機下月開訂

由知名製作人小島秀夫開發的新遊戲《DEATH STRANDING》將於11月8日推出,為配合宣傳,同日將推出限定聯乘主機套裝「PlayStation 4 Pro DEATH STRANDING Limited Edition」。套裝包含特別設計的PS4 Pro 1TB主機、DUALSHOCK 4無線控制器及遊戲軟件光碟,將於10月11日起接受預訂,可額外獲贈DEATH STRANDING證件套一個,數量有限,送完即止。

限定版PS4 Pro以白色啞面為基調,配上兩個勾畫出世界大洲地形的BT手印。至於DUALSHOCK 4無線控制器則參考了遊戲中謎一樣的BB圓艙色彩,特別以橙色半透明方式呈現,讓用戶遙動控制器時,有親手拿着BB圓艙的感覺。

套裝亦提供一系列下載內容,包括遊戲動態主題、PSN個人造型、完整個人造型套組及多款遊戲內物品。另外包括《DEATH STRANDING: Timefall(Original Music from the World Of DEATH STRANDING)》音樂專輯下載版及幕後花絮影片下載版。