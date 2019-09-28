中醫如何消除便秘　確保大便通暢

有便秘，應注意飲食、多攝取高纖食材、飲用足夠水分、可以吃杏仁、芝麻、腰果等含油脂類的種子食物，以幫助排便。（互聯網）

大便是人體新陳代謝及排除體內廢物的主要形式之一。古代養生學家對大便是否通暢，極為重視。古人很早就認識到，保持大便通暢，確保腸中的濁物、殘渣能夠及時排出體外，是長壽的先決條件。所以說，你的大便如何，你的健康也必如何。

【一日一大便，醫生遠離我】

不少都市人都有便秘問題，一般而言每星期少於3次排便即屬便秘。生活緊張、工作壓力、吃多了或者消化不良、代謝不理想等，都是造成便秘的原因。 如果經常便秘，可導致濁氣上擾，氣血混亂，五臟六腑功能失調，誘發多種疾病如頭暈頭痛、肛門病、腸癌等。故此，想健康就要盡量養成定時排便的習慣，例如在睡覺之前或起床後，不論有無便意，都按時去廁所，久而久之，就會養成按時大便的習慣。

如有便秘，應注意飲食、多攝取高纖食材、飲用足夠水分、可以吃杏仁、芝麻、腰果等含油脂類的種子食物，以幫助排便。此外，排便時切忌過分用力，因過分用力排便有機會增高腹內壓，導致血壓上升，故此高血壓或動脈硬化的病人尤其要注意。

【中醫如何治療便秘】

中醫講究的是辨證論治，下面簡單介紹三種常見的便秘證型：

一、陽虛便秘。這種人一般容易疲憊，面色白、手腳冰冷。中醫治療這種便秘常用當歸、肉蓯蓉之類的溫陽藥。

二、陰虛便秘。這種人的大便像羊屎一樣，一顆一顆的，一般形體比較消瘦、易心煩失眠、潮熱盜汗。中醫治療這種便秘常用玄參、生地黃、火麻仁等滋陰通便藥。

三、腸胃積熱便秘。這種人大便乾結、或伴腹痛、口乾口臭、心煩不安、小便黃。中醫治療這種便秘常用大黃、枳實、厚朴等瀉熱藥。由於這種藥易傷正氣，一般情況不會長用。

如果持續有便秘症狀，千萬不要輕視，一定要積極治療，以保持腸道健康！

【學懂排便前後調理，養生事半功倍】

在大便前，可按摩腹部，以順時針繞着肚臍按摩，加強腸道蠕動，增強便意。《老老恒言》說：「飽後即大便，進湯已和其氣」。大便的最佳時機在飯後，便後宜喝些熱湯或飲料，以利胃氣而幫助消化。另外，大便後做提肛運動則可保護人體的正氣促進局部血液循環，預防痔瘡等肛門周圍疾病。提肛時吸氣，像忍大便一樣，將肛門向上提，然後呼氣放鬆，接着再往上提，一提一鬆，反複進行15次。

曾覺知中醫師