【Model Hunter】全裸寫真Ready！　何麥枒

台灣出名靚女多，身材好又不時派福利，當中有一個女生大家都應該聽過她的名字，她就是擁有核彈級犯規身材、被稱為「超兇版孫燕姿」的正妹何麥枒！原先在IG擁有逾50萬Follower的她，去年爆出「艷照門」事件後一度變得低調，但事過境遷，最近靚女又重新活躍起來，一齊聽吓佢近況啦！

「大家好^^我是何麥枒！至於為甚是這個枒呢？因為之前Facebook把我的何麥芽帳號停權啦～所以只好更換名子就這樣使用了好一陣子了！

經過了2018年年初發生的事情之後，思緒混亂，壓力過大，所以將本來經營已經6萬多的粉絲專頁永久關閉。而現在的我，已經可以承受這些輿論與壓力也能很坦然的接受這個事實，雖然沒有真的流出，但遭到很多網友質疑是自己炒作，實在是非常傷心呢....不過沒關係，現在的我已經因為大家的支持變得強壯堅強啦！

平常的興趣不多，因為我多半時間都在工作跟想睡覺，但真要說的話呢，有時間我最喜歡看電影、聽各種音樂，還喜歡拼拼圖、勾毛線，最最喜歡唱歌了！>v<

私底下的我，從來沒有承認過自己是網紅或公眾人物，因為我跟一般人一樣生活着，還養了9隻貓屁孩，全部都是救援回來的。在這邊還有一個好消息想跟大家說喔，何麥枒將在2019年底推出第一本寫真集啦！當初跟攝影師討論時就希望寫真集是一本『作品』，方向比較歐美，而大家最好奇的尺度則是最大全裸！如果反應熱烈，當然之後還會推出更棒，大家最想要的尺度作品出來啦！

最後在此特別感謝一直以來支持我、鼓勵我的大家！尤其也收到很多香港網友的支持，我非常窩心感動啊！希望大家都能健康，安全幸福很難，但是尋找興趣，做自己喜歡的事情獲得滿足也是一種幸福喔！」

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