香港估估吓：《還看今朝》前段以哪個時代作背景

轉眼七十年，當然有很多重要事件值得一記，不過港劇很少以近代中國作背景，特別是五十年代至八十年代的中國，少數例外例子就是亞視的《還看今朝》和《暴雨燃燒》，而兩套的監製，正是出了名愛玩突破的韋家輝。

這部1990年的作品，是韋家輝過檔亞視後第一部作品，劇中演員也主要來自TVB，包括黃日華、任達華、吳啟華（全部都是華）！單看劇名，靈感顯然來自毛澤東的《泌園春》，突破了港劇的例牌「味道」，氣魄也大得多。此劇背景為中國文化大革命時期至1986年，其中最吸引人的，是劇集初段，內容涉及文化大革命及1976年四五天安門事件等中國政治敏感題材。

故事講述出身自香港名門的宋一夫（任達華飾）不顧家庭反對，與妻子（米雪飾）滿懷理想地返回中國，但遇上文化大革命，宋一夫因出身自香港名門而被批鬥迫害，最後相繼在貧病之中病逝，遺下三子兩女，年僅12歲的長子宋邦（李永豪飾）忍痛將三名年幼弟妹轉送他人。到了1976年，長大後的宋邦（黃日華飾）與江書海（吳啟華飾）成為好友，二人因參與四五運動逃避追捕而偷渡到香港……

初段故事完完全全以中國大時代作背景，在港劇可說是極之罕見，足見韋家輝的確是藝高人膽大！不過到了中段以後，又變成港產劇的恩怨情仇，反而沒有前段那麼吸引了！但此劇最高收視曾達25點，在亞視來說絕對是高收視之作。