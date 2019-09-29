【心理測驗】探視你跟另一半的前世關係！

電視劇《金宵大廈》熱播，其故事內容以前世今生為背景，正在熱戀的你，跟另一半的前世關係又是怎樣呢？(設計圖片)

你相信前世今生嗎？有人說前世的因緣，造就了今生的個性與境遇。最近熱播的《金宵大廈》，故事以前世今生為背景，講述大廈看更（陳山聰飾），遇上空姐住客（李施嬅飾），其容貌竟與夢中一直纏繞自己的旗袍女子相同，繼而驚悉二人一段撲朔迷離的宿世情緣。有想過自己跟另一半前世究竟是甚麼關係嗎？不妨玩玩以下的心理測驗。

【問題】

假設你是冒險家，你知道開啟了面前的大門，就可以走進山洞內找古物。你會選擇以下哪件工具來嘗試開門呢？

A.造型普通的鑰匙

B.設計獨特的擺設

C.激光槍

D.木棒

E.遙控器

F.符咒

【結果分析】

A.知心好友

前世你們可能是關係好到不得了的知心友，甚麼事情也會坦承告知對方，甚至有時不用開口，對方也能猜中你的心底話，關係比家人更見親密。到了今生，你們依然相處得非常融合，有幸成為戀人後，更有一種同行者的感覺，共同拼出更美好的未來。

B.合夥人

你們前世可能曾因為共同的目標或興趣而不斷努力，成為合作無間的合夥人。在合作的過程中，難免困難重重，但你們憑着堅默契與信念，攜手將之解決。今生你們也會擁有不少共通點，如在同一間公司工作、加入同一個組織、擁有相同的興趣等。

C.敵人

「點解我次次講嘢，你一定窒住晒？」、「每次我想行東，點解你又話行西？」如果有「鬥氣情侶」選舉，你們一定入三甲！因為前世你們可能是互相競爭的敵人，盡力爭取勝利。今生你們實力仍然旗鼓相當，為了己見，不時鬧到臉紅耳赤，卻又愈鬧愈恩愛。

D.師徒

前世你們是師徒關係，一方是學識廣博的師傅，另一方是虛心學習的後輩。師傅不但傳授學識，更在做人處世方面，提供不少寶貴意見。今生你們走在一起，惟礙於雙方地位較懸殊，偶爾會有一種壓迫感，但在多數情況下，仍可以適時幫助對方。

E.家人

「唔知點解第一次與你見面時，就很安心地跟你做朋友，甚至有一種好像認識了好久的感覺？」因為前世你們可能是家人關係，如親子、兄弟姊妹等，感情相當要好，所以今生當你們第一次見面時，彼此已經有深刻印象，而且會很輕易由朋友演變成戀人。

F.戀人

身邊不少人這樣形容你們：「你哋兩個唔使成日都咁Sweet？就快閃爆我雙眼喇！」你們打從拍拖的第一天，已經深愛着對方，隨着時間的推進，感情亦變得愈來愈恩愛，就算變成老夫老妻，亦不時做些煙韌舉動，因為前世，你們早已是一對戀人或夫婦，繼續恩愛。