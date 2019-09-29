傳程情意：越南芽莊 優美海灣好抵玩

越南擁有非常多旅遊資源，好山好水美食美景多不勝數，加上消費低距離香港又近，作為短線目的地確是最理想不過。但因為必須申請簽證而讓部分人士卻步，還好近年簽證程序電子化同時亦簡化不少，遊富國島更是免簽證，加上多了廉航提供直飛越南不同城市的低價機票，讓旅客們有更大動力到訪越南。胡志明市、河內及峴港是比較熱門的選擇，但我想為大家推介的，是越南作為度假天堂的另一面，超過3,200公里長的海岸線之上，孕育了不少度假勝地，曾受西方背包客所追捧。當中位處中南部海岸的芽莊，更被譽為世界最美麗的海灣之一，親眼見證過就知此言非虛。

芽莊只有香港快運提供直航，不用兩個半小時已可飛抵這個人間天堂。這裏的海水清澈見底，水底生態豐富成就極佳潛水環境，加上終年溫和的氣候，先天條件非常優越。比起布吉、峇里這些更早成名的度假區，芽莊給人更簡樸自在的感覺，城市結構簡單，熱鬧的地方十分集中，而度假村則分布不同角落，有些方便有些寧靜，視乎不同人士的喜好，而它對出海面更有多個隱世小島，是想真正遠離繁囂的最佳選擇。到芽莊度假最吸引的地方，是它過人的性價比，以坐落在背靠峭壁、眼前則是僻靜海灘的五星級Mia Resort Nha Trang為例，海灘旁的無邊際泳池、無敵海景客房、舒適的空間、無可挑剔的服務等等，都證明它具備世界級一流水準，住宿分成公寓、套房及別墅三種，三晚住宿連早餐每人不過約二千起就可入住，認真抵玩。

黃進達