瑞典「旅」神　Volvo V60 T5 R-Design

瑞典汽車品牌Volvo旗下，以中型旅行車(Sport Wagen)定位的新V60抵港。輸港的備有T4 Momentum、T5 Inscription及T5 R-Design版本。新V60跟同族的60和90系列一樣，同以SPA（Scalable Product Architecture）模組化平台構建，車身體積變得更纖長，連帶軸距、後排乘坐空間和尾箱空間，都相應提升。這次提供拍攝的屬T5 R-Design版本，配備四輪驅動系統及車載不少駕駛輔助安全系統，當然不少得一系列R-Design專屬跑化裝飾。

規格表

車型：五門五座位旅行車

引擎：四汽缸Turbo

容積：1,969c.c.

最大馬力：250hp/5,500rpm

最大扭力：350Nm/1,800~4,800rpm

傳動：八前速Geartronic自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

車身體積：4,761×1,850×1,432mm（長×闊×高）

0~100km/h：6.5秒

極速：240km/h