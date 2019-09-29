小朋友攀岩　體力勇氣大挑戰

「帶小朋友攀岩？去室內攀石牆玩吓咋？」採訪前記者也是抱着這樣的想法，不過當親眼目睹9位年齡由2至9歲的小朋友，能夠憑自己的力量成功攀上10多米高的天然岩牆，才發現他們的潛能絕對讓人意想不到。

【感覺統合 全人發展】

「攀岩日」是「感統歷奇」的其中一個項目，設計這個課程的Kent Sir從事小朋友及青少年活動訓練超過15年，他除了是專業歷奇教練之外，也是應用心理及體驗式教學導師、感覺統合導師及遊戲治療執行師，他希望透過多元化的室內訓練及戶外體驗去改善小朋友的專注力、身體協調能力、增強溝通能力、提升心理質素、建立抗逆力及解難能力等，為全人發展打好基礎。而戶外歷奇體驗一共包括「黑夜行」、「航海遊」、「峽谷挑戰」以及「攀岩日」4大項目。

【攀岩好處 多不勝數】

今日一班小朋友來到石澳大頭洲準備接受攀岩挑戰，到底攀岩有何好處？室內又與戶外攀岩有甚麼分別？其實攀岩不但能夠訓練身手、激發鬥志，過程中亦有助鍛煉大小肌肉、改善感統發展、提升集中力及增進溝通技巧，難怪很多家長都讓子女接受有關訓練。至於室內與戶外攀岩的最大分別當然是後者接觸的是真真正正的岩石，高度與刺激性都高得多，而前往岩牆前亦要面對其他挑戰，以當日為例就要先涉水經過石灘，再沿着狹窄的山路登山，也為小朋友帶來另類考驗。

【親子挑戰 刺激難忘】

聽完教練講解天氣狀況、風向風速和安全守則後，教練再三提醒大家記得Climbing、Tension及Low down這3個口號，Climbing就是向教練表示自己準備出發、Tension則是向教練示意放鬆安全繩稍息一會，而Low down便是登頂後預備返回地面。當日除了一位4歲小朋友無法完成之外，其餘8位都成功登頂，當中包括兩位未夠3歲的小朋友，另外亦有幾位小朋友意猶未盡，還邀請爸爸媽媽一起再次挑戰，這項另類親子活動夠畢生難忘吧！