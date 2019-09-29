環保「羽絨衣」　救救鴨子又保暖

最近剛進駐香港於K11 Musea開設專門店的意大利戶外服裝品牌Save The Duck，推出絕不使用羽毛而保暖程度可媲美羽絨的環保「羽絨衣」，每年可拯救數以百萬隻鴨子。（互聯網）

又輕又暖的羽絨褸向來是冬季熱門的禦寒裝備，但早前唔少報道都指生產羽絨背後非常殘忍，因為要從活生生的鴨鵝身上拔出羽毛。唔想鴨鵝再受苦，可以有甚麼選擇？

近年唔少品牌都推出環保「羽絨衣」，最近剛進駐香港於K11 Musea開設專門店的意大利戶外服裝品牌Save The Duck，便以100%不傷害動物和可持續發展為理念，推出絕不使用羽毛而保暖程度可媲美羽絨的環保「羽絨衣」，每年可拯救數以百萬隻鴨子。而品牌用了一隻「無憂無慮地吹口哨的鴨子」為標誌，帶出品牌拒絕對動物和環境造成傷害的重要訊息。

品牌以PLUMTECH高科技纖維代替傳統羽绒，具抗潮、防霉及輕盈等功能之餘，更履行了品牌的環保理念，吸納了不少環保愛好者的垂青。2018年Save The Duck協助了Kuntal Joisher以沒有任何來自動物的全素羽絨裝備登上珠穆朗瑪峰，證實了品牌的外套能夠抵擋惡劣環境及最極端的天氣，即使在零下50度低溫的雪山都適合穿着。