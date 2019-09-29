三界五行：保持食欲　食得健康

食，對任何人都非常重要。古語說，「王者以民為天，而民以食為天」，作為君王，天就是老百姓，而老百姓的天，就是食。而老人家的食，又比任何人都重要。

中國傳統醫學認為，「有胃則生，無胃則死」，這裏所講的胃，是胃口的胃。古時的中醫，判斷人的壽命，其中一個重要準則，就是有沒有胃口？病人、老人，沒有胃口，沒有營養，沒有能量，怎可以健康長壽呢？三國時代，諸葛亮食量很小，但軍政事無大小，他都要親自處理，對手司馬懿知道後，就預測諸葛亮，「食少事繁，命不久矣！」另一個例子更明顯，戰國時期，有一位武功蓋世的大英雄廉頗，晚年被投閒置散，趙王打算重新起用他，派特使去打探這位老將軍食量如何？廉頗面不改容，一口氣食了三斤米、十斤肉。可惜，廉頗生性忠直，沒有任何好處送給特使，特使回去告訴趙王，說廉頗食量大不如前。趙王根據這個資料，誤以為廉頗老了，放棄重新讓他東山再起的念頭。宋朝詩人辛棄疾寫了一首《永遇樂》，慨歎「憑誰問，廉頗老矣，尚能飯否？」

現代老人家退休，即使沒有「再戰江湖」的念頭，也必須保持良好的胃口，但又要懂得控制食量，更重要的是，每天堅持適當運動，否則，飽食終日，無所事事，「心廣體胖」，又可能帶來血壓高、血脂高、血糖高的麻煩。

方向宇