美食婷：植物牛油邪惡過牛油

牛油色澤深淺與牛奶成分有關，不過顏色特別金黃的也可能加入了色素。 （資料圖片）

美食婷我鍾意食嘢就人人都知，但比起飲飲食食其實我更重視健康，所以無益的食物我一般少食，就以豬油為例，雖然今時今日已唔興豬油撈飯，不過唔少唐餅或者蛋撻都會用豬油增加酥香滋味，對於這一類高脂肪高膽固醇的食物我都敬而遠之，真的要找東西取代則會選擇用牛奶製作的牛油。

無鹽有鹽 各有風味

牛油的主要成分是鮮忌廉，而鮮忌廉又源自牛奶，牛奶要經過運送、脫脂、消毒、催熟、攪拌、去除乳清及揉製等步驟才變成金黃滑溜的牛油。講到牛油口味，主要分為有鹽及無鹽兩種，其實一睇就知有鹽牛油（Salted Butter）在製作時加了鹽分，味道較濃郁，而無鹽牛油（Unsalted Butter）則屬原味，味道較清淡，通常煮西餐會用有鹽牛油，焗蛋糕則用無鹽牛油，但嚴格來說兩者的味道並沒有太大分別。

顏色深淺 源於牛奶

色澤方面，有些牛油顏色偏黃，有些則偏奶白色，主要是因為牛奶的成分不同，動物的飼料也會構成影響，而部分生產商為了令增加產品的吸引力，亦會添加食用色素，想知是否純天然就要留意食用標籤。

植物牛油 少吃為妙

雖然牛油比豬油健康，但始終屬於高脂肪高膽固醇的食物，所以都應該適可而止。之前消委會就曾測試30款常見牛油及植物牛油，當中16個樣本驗出含可損害腎臟功能的污染物3-MCPD，18個樣本則含有基因致癌物環氧丙醇，而味道偏淡又軟身的植物牛油，對健康的不良影響甚至比牛油更大。

植物牛油（Margarine）又叫人造牛油，在1869年由法國的化學家發明，既然由化學家研發，可想而知成分並非純天然。雖然叫牛油，但成分卻不含牛奶，而是用多種植物油脂乳化混合而成，因此連素食者都食得，質地亦較軟滑。至於植物牛油何以會比牛油更唔健康，原來是製作過程中需要將脂肪氫化，當中的不飽和脂肪會轉化成反式脂肪，由於反式脂肪對人體無益，為食物調味還是選用其他天然食品較好。