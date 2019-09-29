Party Room玩冰上曲棍球　堅！

每逢周末，不少人都會和一大班親朋戚友Gathering，但每次找聚會地點就很懊惱，想有個地方可以吃喝玩樂一站式包辦？Party Room最適合不過，現今的Party Room吸客招數五花八門，以位處荔枝角的Fun Fun Fun Party Room為例，特設多種全港首創的娛樂設施，包括冰上曲棍球及圓桌乒乓球，前者仿照專業冰上曲棍球訓練場地設計，玩法亦有兩種， 除了可化身「冰之驕子」，在場內享受滑行、追逐的快感，也可坐在滑輪椅上對戰，體驗不一樣的冰球樂趣。場地更貼心預備兩種重量和尺寸的曲棍球裝備供大小朋友使用，同時玩樂時亦可以換上球衣上陣，更有氣氛。

圓桌乒乓球是另一重點玩意，可供6人同時落場，體驗3對3的對戰形式，完全顛覆傳統長桌對戰的玩法。圓桌又可因應需要變陣，讓大夥兒體驗夜場大熱的Beer Pong。追求刺激的朋友，還可試玩Nerf Gun，只要戴上場地提供的安全裝備，便可組隊進入作戰模式，把Party Room變成War Game場。