薩爾達高清回歸　勇闖織夢島

《薩爾達傳說》向來是任天堂的王牌，2017年《曠野之息》為Switch護航叫好又叫座，最近適逢Switch Lite新主機抵港，迎來另一經典改編作《織夢島》，將1993年的Game Boy版高清重製移植至Switch平台。除了一貫冒險、戰鬥及解謎元素外，還引進Panel Dungeon新系統，讓玩家自創迷宮挑戰，另有多款小遊戲如夾公仔機、釣魚、激流等提升玩味。

《薩爾達傳說 織夢島》沿用Game Boy版的故事脈絡，講述主角林克完成修行之旅後，乘船回家時遇上風暴，被沖至一個叫庫洪林的神秘之島，要喚醒島上的守護神風之魚才能離開，一連串的冒險由此展開。由於改用Switch平台，畫面變得細緻立體之餘，更加插了動畫片段。途中要進入各式迷宮冒險，每個迷宮都有頭目把守，打贏了才能獲得喚醒風之魚的道具。

遊戲主要以俯視角度進行，間中加插一些橫向移動關卡，考驗玩家的操控技術，幸好林克有橫向斬及迴旋斬等招式，亦可利用盾牌抵擋敵人。同時加入解謎元素，例如要將石頭移至特定位置才會出現樓梯，又或者用炸彈炸開牆壁，並利用繩索飛去遠處等，玩法有趣。

相比Game Boy版，今次Switch版加入不少新系統，最特別是Panel Dungeon，當林克完成一些迷宮後，會得到各式各樣的Panel面板，玩家可利用這些面板自創迷宮來挑戰，完成後會得到獎勵。另可透過Amiibo系統，將完成的迷宮傳送給其他玩家挑戰。島上還設有多款小遊戲，例如夾公仔機可夾出冒險寶物，寶物種類會因應季節而轉變；而釣魚遊戲亦具有挑戰性，釣到大魚的話會有額外獎金；激流遊戲則要乘坐木筏勇闖激流，分別有收集道具及計時賽模式選擇。