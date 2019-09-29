響時腕錶　展現蘭花之美

Jaeger-LeCoultre專為女性而設計的Rendez-Vous系列，以浪漫詩意的方式，將複雜腕錶功能重新演繹，一向是女性心中的腕錶逸品。其中Sonatina妙音響時腕錶更特別以約會為主題，有別傳統的問錶或鬧鈴腕錶的報時方式，在錶盤邊緣鑲嵌精緻的金色星星，以標記指示特定的約會時間，並可透過第二枚錶冠調整位置。當設定的時間到來，腕錶會奏響清脆悅耳的優美樂韻，提醒佩戴者及時赴約。

今年品牌為這充滿浪漫氣息的腕錶推出限量版，運用品牌擅長的三種珍稀工藝（Métiers Rares™）—扭索飾紋、珍珠貝母微繪工藝和寶石鑲嵌工藝，將優雅的蘭花活現於腕錶上。珍珠貝母錶盤上飾以波浪形扭索飾紋，而每一件細膩的蘭花及蝴蝶圖案都有着微小的差異，蘊含工匠的個性和熱忱，繁花之間亦設有一枚花朵形狀的視窗作為晝/夜顯示。38.2mm玫瑰金錶殼，鑲有160顆共1.86卡的鑽石，每款限量8枚，相當珍罕。此外，品牌亦推出Rendez-Vous Moon Serenity、Dazzling Rendez-Vous Night & Day、Reverso Tribute Small Seconds（Boutique Exclusive）及Reverso Tribute Duo Fagliano （Boutique Exclusive）等多款新作，大大滿足錶迷的不同需求。