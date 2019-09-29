順Phone快遞：15蚊任玩百款Play Pass遊戲

Android平台的Play Pass遊戲訂閱已於美國推出，稍後再擴展至其他地區。（互聯網）

Apple嗰頭才剛推出遊戲中心Apple Arcade，呢頭Android平台就推出Play Pass遊戲訂閱服務以作抗衡。Play Pass一樣需要月費，每月只要支付US$4.99，就可在去廣告和免內購情況下任用超過350個遊戲和應用，當中包括原先需要收費的人氣遊戲《Stardew Valley》、《Risk》等，又有《AccuWeather》、《Pic Stitch》等實用Apps。

為推廣開去，Play Pass首年月費會調整至每月US$1.99，折合只需港幣15蚊左右，而且用戶最多可與5個家庭成員共享服務，每個帳戶又各獲10天的免費試用期限，相當吸引！Play Pass兼容於手機、平板或電腦，只要搭載Android 4.4或以上作業系統就可使用，惟留意服務暫時只在美國推出，稍後才擴展至其他地區，香港Game迷就要等等了！

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