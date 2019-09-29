千禧潮人熱捧　80年代復古運動風

80年代的復古運動風持續燃燒，在街頭潮流和Hip Hop文化的互相影響下，這結合色彩、運動、復古及潮流的Vintage風格特別吸引千禧潮人的注視。Esprit全新的#throwback膠囊系列便是以這有趣活潑的80年代為靈感，打造出酷炫少年風範的男女裝。

系列選用霓虹黃色、紫色、粉紅色和薄荷綠色，配合各種印花圖案，Oversized版型與高腰短款剪裁，突出其標誌性的街頭風格。寬鬆Tee採用偏移式袖管設計，加上對比色的運用，讓人聯想到籃球球衣，為設計注入活力和個性。不對稱袖管設計的短款單肩連帽衫和淺藍色水洗牛仔夾克展現了80年代年輕人的狂野和自由，高腰連身衣則復刻了80年代的華麗。滿綴狂野復古的Logo印花衞衣，重新煥發年輕活力。彩色降落傘圖案運動套裝堪稱真正的80年代組合，絕對是潮人必備。而幾何印花腰包、購物包、針織帽、頭巾和復古運動鞋等街頭休閒配件，則搭配出更入型入格的復古味道。