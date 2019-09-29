直島直擊！高松流浪浮樽係乜東東？

去瀨戶內國際藝術祭，不一定要出外島，其實在高松市內亦有不少藝術作品。建議你去屋島，因為它同時有兩件作品，同樣很適合打卡。在景點「四國村」門前，就有來自以色列的藝術家Ram Katzir的作品「Suitcase in a Bottle」，真的作品如其名，有個行李箱放進玻璃樽中，放在湖上飄浮，以表達無家可歸者的心情，提出對於人生的去向、帶領我們前往何處的疑問。如想近距離望清楚作品，便得走過一條長吊橋，行橋每步都在搖動，膽小者可順道練練膽識。

另一作品就在屋島著名景點「獅子的靈巖展望台」的附近，作品名為「SF（Smoke and Fog）」，其面貌也跟它名字一樣無厘頭，在一望見整片瀨戶內風景的山崗上，作品像廢墟殘骸般，散落在地上各處，每組「殘骸」形態不一，有時是混凝土，有時是造型古怪的動物，總之就是想表達那種混雜共存的狀態，在凌亂中體驗何為亂中有序。

瀨戶內國際藝術祭2019

展期：秋之拓展（即日至11月4日）

地點：包括直島、豐島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島、 本島（秋展限定）、高見島（秋展限定）、栗島（秋展限定）、伊吹島（秋展限定）、高松港周邊及宇野港周邊

購票：參觀必須持有藝術祭鑑賞聯票，並分為限定會期單季聯票及三季通用聯票兩種，前者售￥4,000（約HK$296）、後者售￥4,800（約HK$355），部分展覽需額外付費

鳴謝：香川縣觀光協會