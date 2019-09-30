手機打字手勢　透視感情觀

現代人手機不離身，無論覆Message定上網查資料，都會拎住手機打字，原來當中的手勢也可測出你的感情觀，快啲check吓準唔準。

A.單手揸機用拇指打字

B.單手揸機，用另一隻手的拇指打字

C.單手揸機，用另一隻手的食指打字

D.雙手揸機，用兩邊的拇指交替打字

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答案分析

A.保護自己

你不會輕易流露自己的情感，因為怕受傷害，所以自我保護意識很強。當你喜歡一個人時，你會小心觀察對方，若覺得可以信任對方，投入感情的話，你便會義無反顧的愛下去。

B.若即若離

你的內心容易感到不安，雖然希望有一個人能真正了解你，但又怕為對方造成負擔，所以總是小心翼翼的對待感情，這種想法令你不敢在對方面前流露真正情感，有種若即若離的感覺。

C.容易心軟

你追求安穩平靜的生活，希望能跟另一半廝守一輩子。你很容易心軟，就算對方對你不好或出軌，只要他誠心請求你原諒，你還是會輕易原諒他，因為重新經營另一段感情對你來說更難。

D.掩飾情感

你是個表裏不一的人，外表看似冷靜淡漠，其實只是遇到喜歡的人太過緊張怕醜而用冷漠來掩飾自己的情感。若對方主動示好，你便會放下心防嘗試和他開始，甚至會熱情回應他的情感。