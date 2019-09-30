【老友狗狗】頭頭碰着黑　毛孩易失控

如果你從早上開始，不停遇上超出預計範圍的事情，難免會影響心情，最終致情緒大爆發，而這情況一樣會發生在狗狗身上。(設計圖片)

情緒是會累積的，很多狗家長早已有類似的經驗。要是和狗狗外出時出師不利，可能一出門口已和死敵碰個正着、被大貨車嚇怕或遭其他狗欺負等，當日毛孩整段路、甚至整天的表現都會特別差。要是不幸事件連環發生，那情況將更差，少許事也會令毛孩驚恐、暴躁或激動失控。但不是說狗狗記憶很短暫嗎？為甚麼這點小事也會影響那麼久呢？原來這要歸咎於兩種與壓力有關的體內化學物質。

【緊張受驚 兩種化學物質勢飆升】

很多人都聽過皮質醇（Cortisol）和腎上腺素（Adrenaline）與壓力有關，原來它們同樣存在狗狗體內。當遇到可怕、危險、緊張或興奮事，動物身體便會產生這兩種重要的化學物質，令感官更敏銳、身體反應更快，維持在戒備狀態保命。這些化學物質可在短時間內飆升，但要退回正常水平往往需要數小時。要是期間又再出現另一刺激，身體便會釋放新一輪腎上腺素或皮質醇。如此下去，體內水平累積更高，狗狗便會顯得更敏感、更易躁動，忍耐力與自控力也會降低，忘記以往學習的行為，傾向以動物本能作出反應。

想想自己，其實我們也是一樣的。要是某天一出門已誤踩便便，去到巴士站送車尾，趕着上班不夠時間買早餐，惟有餓着肚子開會，卻又因小事犯錯而被老闆責罵；幾經辛苦終於捱到午飯時間，如果此時被人插隊/午餐售罄/倒瀉咖啡等，你很可能會按捺不住大爆發！拆開來看，每件事只是日常小事，單獨發生的話，你通常會一笑置之，但當不幸事情連環發生，負面情緒與化學物質一點一滴累積，到後期，即使是小事一樁，也足以令你敏感、易怒、躁動，情緒一發不可收拾，不理智、不顧儀態的「攻擊」。

【紓緩毛孩情緒 宜從多方面入手】

當然，我們不能捉着狗狗去驗血測試皮質醇水平；但從中可見，要是狗狗得不到足夠空間與時間去平復心情，又或生活裏經常出現壓力與刺激，這些壓力化學物質便會長期累積，令狗狗的反應激動難測，所以我們好應該從生活細節着手，盡可能避免以下容易產生壓力的情況︰

‧狗狗被家人排除在外，缺乏與外界社交機會。

‧長時間待在狹小空間，生活缺乏趣味變化。

‧食物營養不佳，患有疾病或痛楚而未獲醫治。

‧溝通信號常被家人漠視。

‧生活充斥失敗經驗，常被指罵施罰，甚少獲得讚賞。

‧家人的訓練要求不清晰，規矩與反應不統一。

‧經常被迫面對害怕或討厭的事物。

‧經常處於高壓、過分刺激或興奮的環境。

‧常被要求嚴守紀律，狗狗天性（如嗅聞、探索、玩耍）卻被長期壓抑。

‧運動量過多或過少。

同時間我們也可透過以下安排，幫助狗狗釋放更多開心物質，如血清素、催產素、多巴胺、安多酚等。此消彼長，讓狗狗的情緒更平和愉快。

‧滿足嗅聞、咀嚼、探索、玩耍、挖地等天性。

‧給予足夠的陪伴與關懷。

‧容許狗狗在家裏自由活動。

‧在安全情況下，給予牠們選擇的自由。

‧讓牠們了解甚麼行為可得到獎勵。

‧確保食物富營養與變化，保持健康良好。

‧提供安全而寧靜的休息空間。

‧日常作息固定，家人的要求與反應清晰統一。

莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理