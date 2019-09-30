網紅大推　美國「無毒護膚」品牌

說起護膚這個Topic，大家可能即時想起那些有明星代言人或大賣廣告的品牌。其實近年歐美也出了不少低調又好用的品牌，好似近日首度進駐IFC Mall Sephora的美國保養品牌Drunk Elephant便是一例。這隻「醉象」一向不高調賣廣告，但憑着用家在網上一傳十、十傳百，在短短數年間急速火紅起來，甚至成為Sephora長期暢銷產品。

說到起源，原來與創辦人Tiffany Masterson的敏感皮膚有關。原來當年她有感市面上的產品無法解決個人肌膚煩惱，於是把心一橫在2012年創立自家品牌，自己皮膚自己救。至於名稱從何而來？原來是Tiffany在視頻上看見吃了Marula（一種被稱為「大象果樹」的非洲樹種）果實的大象就像喝醉了一樣，覺得好可愛，於是將自家品牌取名為Drunk Elephant。而今次抵港的全線十多件產品當中，便添加了補水力及吸收力強的Marula Oil，加上配方中不含矽、化學防曬劑、色素香料、烷基硫酸鈉（Sodium Lauryl Sulfate）、芳香精油及酒精，「無毒護膚」概念教人放心使用。

值得一提的是所有產品pH值都在7以下，因此全部不僅可單用，還可混搭使用。另外大部分產品包裝都以真空設計，能避免空氣或細菌進入產品令配方受破壞；即使搽面霜時也不用把手指點入瓶內，如此貼心的設計在市場上確實少有。小編雖然接觸這隻醉象才短短時日，但親試過後對當中的T.L.C. Framboos™Glycolic Night Serum、B-Hydra™ Intensive Hydration Gel及Virgin Marula Luxury Facial Oil都頗有好感，尤其後者用途非常百搭，適用於臉、頸、手等不同部位，與早晚產品混合一同使用後，明顯改善了近日因轉天氣而乾燥缺水的皮膚。