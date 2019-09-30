三界五行：食無求飽　養生哲理

站在養生角度而言，「保持良好食欲」與「七分飽」，是不是有矛盾呢？答案是：有！

宇宙萬物都充滿矛盾，一切事物都有正反兩面，都需要用平行藝術去擺平。金錢，無論是硬幣還是紙幣，都有正反兩面，「君子愛財，取之有道」，我們就用金錢的道理去解釋「民以食為天」，君子愛「食」，取之有「度」，這個度，是適度，適可而止。道家主張「有為有不為」，保持良好食欲，就是「有為」——應該這樣做；吃得太飽，就是「不為」——不應該這樣做。儒家崇尚「中庸之道」，孔子說：「七十而從心所欲，不逾矩。」（七十歲從心所欲了，但不能超越底線，違反規矩）用這句話去解釋老人家的飲食，隨心所欲，但要知分寸，有所約束，懂得自律。

保持良好食欲，但又為所欲為，不知節制，很多病痛，尤其是老人病，都是這樣食出來的，要想血壓高、血糖高、尿酸高、血脂高，很容易，大吃大喝，暴飲暴食，很快就食出禍，但是，這四位「大惡人」一旦「高高在上」，要想降回正常值，付出代價很可能是餘生日子都要食藥或甚至打針。

七分飽是保持良好食欲的最佳方法，也是養生的最佳方法。借用「君子食無求飽」這句儒家哲理作為老人家飲食的金科玉律，是明智之舉。終日飽飽滯滯，食龍肉都無味，相反，餓到咕咕聲，食白粥都好滋味。

方向宇