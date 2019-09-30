裝頭盔又可以威　嚴選Helmet Bag

對於軍事服裝有點認識的應該對Helmet Bag呢個袋款唔會陌生，因為早於二戰之前美軍已經將Helmet Bag分配給駕駛戰機的飛行員作為盛載頭盔及個人物品的隨身裝備。日本國民袋牌PORTER於1983年首度發表以空軍褸款MA-1為靈感的TANKER系列，當中亦有將這款實用性極高的Helmet Bag納入系列之內，而且更一直是品牌眾多設計之中最標誌性亦最好賣的袋款。早前，PORTER就一次過找來六大日牌包括：HUMAN MADE、NEIGHBORHOOD、N.HOOLYWOOD、SOPH.、WACKO MARIA及WHITE MOUNTAINEERING攜手打造Helmet Bag Creation，為袋款加入不同搶眼圖案之飾，更順應潮流推出迷你版Helmet Bag，無論你係為咗威定為咗裝頭盔（隨袋附送頭盔），Helmet Bag今個秋冬你都要入番個看門口。

男裝潮流入面有不少服飾設計本身都是源自軍事領域或者與其有密切關係，好似大家耳熟能詳追捧多年的A-2、MA-1、M-51、M65、N-1、N-3B及Pea Coat等等全部都是最經典的軍褸設計，現時潮流界大熱的Cargo Pants及被無數時裝品牌「致敬」的German Army Trainer亦同樣是從軍裝單品演變成潮流之物。由PORTER一手捧紅的Helmet Bag袋款，設計與軍用版一樣採用正方型設計，正面同樣附有兩個拉鏈大袋，袋底亦一樣可以擴張以便容納頭盔，並附有短柄手挽及可拆式肩帶兩用，簡潔易襯而且容量極高夠實用，因此Helmet Bag就成為不少日本男士追捧的袋款，逼電車趕返工的上班一族以至游走原宿街頭的潮人都一人一個。除了有最元祖採用反光尼龍襯上橙色內裡設計的TANKER系列版本之外，多年來品牌亦不時聯同各方潮流品牌打造出用上全新配色或物料的限定版本設計。除了上述由六個日牌操刀設計，共襄善舉的Helmet Bag Creation之外，近日由藝術家村上隆（Takashi Murakami）打造於袋面附有兩朵立體花花的聯名版本，亦令潮流界於今個秋冬再次審視Helmet Bag這個軍事定番袋款。

雖然令Helmet Bag從停機坪走入潮流界，PORTER的確居功至偉，不少潮流品牌聯名亦是以PORTER作為首選對象，但其實好多日系品牌亦一直推出Helmet Bag袋款，好似TAKE 5引入同樣主打復刻軍事服飾的BUZZ RICKSON'S及 TOYS McCOY，分別推出Jungle Cloth及Horsehide Leather版本，前者與PORTER聯名打造，採用海軍着用的N-1 Deck Jacket所使用的叢林布打造，透過獨特織法令棉布具有防風防水之效；後者更用上TOYS McCOY旗下頂級A-2 Flight Jacket所用到的北美野馬皮革製作，質感及耐用性同步得以提升。如果嫌兩個袋款軍味太濃的話，隱藏於上環的品味小店MODERN TIMES亦有於今季帶來日本戶外生活品牌F/CE.所推出用上亮面Satin製作的3 Way Helmet Bag，除了保留經典外形及配襯軍事品規格的帶扣之外，最特別的地方就是於袋背位置加入雙肩帶（可以隱藏變返2 Way形態）令袋款可以變成背囊使用，大大加強日常配襯時的靈活性，絕對是秋冬Helmet Bag入手之選。