《星戰》迷注意！搶新品機會來了！

「Sith Trooper 1:6 比例珍藏人偶」以像真度極高的塗裝技術，凸顯其亮紅配色裝甲設計，配上多達30個可動關節素體及7隻可替換手掌及其專用的武器配件。（互聯網）

相信Star Wars迷們早就按捺不住，只因最新一部電影《星球大戰：天行者崛起》將於12月上映，而從來電影未上、精品先行，所以迪士尼聯同LOG-ON將於10月4日（星期五）7:00am，於銅鑼灣Fashion Walk內的LOG-ON分店舉辦「Star Wars Triple Force Friday新品首賣會」，到時會有多款全新《星球大戰》精品，以及LOG-ON獨賣產品登場。其中包括首度登場的全新兵種「Sith Trooper」1:6 珍藏人偶，係一隻固有白兵造型的紅兵！而參與首賣會的粉絲購物滿指定金額，會獲得專享限定優惠。

此外，LOG-ON Fashion Walk店內亦會在10月4日至11月15日特設期間限定「LOG-ON x Hasbro Lightsaber體驗區」，粉絲可親身試玩多款光劍，其中包括「星球大戰武士聖殿訓練光劍」，親身體驗原力的神奇所在，說不定下一個絕地武士就是你了！