本日日本：日本10月消費稅懶人包

踏入10月（即明天開始），日本就會實行全新的消費稅，由現有的8%消費稅升至10%，但同時因部分情況又會得到減輕稅率（變回原有的8%），當中以食品和食店出現的情況最為常見，現在就為大家解釋一下，8%和10%消費稅是如何取決吧！

【外賣堂食有分別】

去日本當然想嘗盡美食，但原來堂食和外賣會有不同稅率，前者會比較貴一點，稅率為10%，而外賣則只需8%。但日本某些便利店或便當店，會有座位供客人「外賣」再「堂食」的話，相差的2%消費稅可能會由商店「硬食」，但更可能的是，商店會問清楚客人才作收費，也請大家合作，不要為點點消費稅而裝傻扮懵，留在店內享用呢！

【酒水稅率有不同】

液態產品（即飲品及水性食材）方面，基本上是維持8%稅率，但含有酒精類及醫藥品則為10%，當中連調味品，如含酒精的味醂，也被納入10%稅率。另外，有報道指水喉水因可用作飲用以外的用途（如清洗），因此稅率同為10%，反而礦泉水則為8%。食肆以後會否改賣一支支礦泉水，就要大家去看看了！

【食物禮品都分8%及10%】

日本人向來愛玩包裝，推出不少限定版和附送物品。10月起，所有含附送物品的食品，並低於1萬日圓內的，其食品成本佔2/3或以上的，均可享有8%稅率。換言之，只是附送一般貼紙或玩具的，大部分均為8%稅率，但如果是與明星、球星或著名動畫聯乘，含有大量商業成分的話，則可能要徵收10%了！如此推斷，一些動畫限定版的包裝飲或食品，也可能會受此管制呢！