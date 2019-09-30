以針織服飾聞名的Anteprima，向來走簡約現代的設計路線。不過今個秋冬連品牌都受到一股英倫風感染，以英式設計為主題。品牌設計師受傳奇時尚編輯Diana Vreeland的傳記紀錄片《The Eye Has To Travel》啟發，於英國倫敦展開3天秋季之旅，感受時尚藝術文化之都的經典攝人魅力，並將箇中精髓融入新作中。

新系列中以充滿英倫古着風的設計最為矚目，無論是經典格紋、菱格紋圖案或以傳統徽章化作提花圖案的針織服飾，都散發強烈的倫敦都會氣息。此外，

花卉也屬另一英式經典設計，所以設計師特別將花卉圖案放大或注入繽紛色彩，或是低調地把這些花花圖案融入牛仔服飾中，設計相當多元化。

英倫男士西裝一向出名，因此新系列的另一主打，就是將男士西裝的經典剪裁重新演繹，將針織及羊毛素材打造成男裝女穿的大褸及套裝，配以勾勒女性曲線的高腰設計、粗身腰帶和近年流行的闊身剪裁，讓帥氣女生的西裝造型散發強悍霸氣。除西裝外，新季度亦不乏品牌標誌性的茄士咩及羊毛服飾，配以輕盈柔軟的質感和簡潔利落的線條，輕易配搭出日夜不同造型。