黑魔后陷害的是白雪公主還是睡公主？

雖然有些童話我們由細聽到大，但霎時間問你一些故事細節，不少人都會搞錯，好像改編自童話的電影《黑魔后2》將在10月17日上映，祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）繼續飾演邪惡的黑魔后，那麼黑魔后陷害的到底是白雪公主定睡公主？原來不少人都會混淆，又難怪，因為兩位公主都是被人下了詛咒，導致一直沉睡不起，要遇到一個真心愛慕她的人前來獻吻才會醒過來，不過心水清的你應該記得《黑魔后》片中公主無食被詛咒蘋果，更沒有七個小矮人出現，所以《黑魔后》陷害的是睡公主。

《黑魔后》改編自1959年上映的迪士尼動畫電影《睡美人》（Sleeping Beauty），《黑魔后》的英文原名Maleficent，就是《睡美人》中的大反派。至於動畫《睡美人》當然是改編自大家熟悉《格林童話》中的《睡公主》（法語：La Belle au bois dormant），精準的名字翻譯應該是在森林中沉睡的美人，但由於美人身份是公主，所以一般人亦稱為睡公主，至於《白雪公主》其實一樣出自《格林童話》，與《睡公主》有不少撞橋位，套在現代的話一定引來不少非議，2012年的荷里活真人版《白雪公主之魔幻復仇記》就是改編自《白雪公主》，與《黑魔后》系列並稱兩大公主童話黑暗改編版電影。

至於快將上映的《黑魔后2》，除了原班底外，還邀請了米雪菲花來演出英格麗王后一角，描述上集成功從沉睡中甦醒的奧蘿拉公主接受了菲利普王子的求婚，但黑魔后卻阻止兩人，而國王新娶進門的第二任王后英格麗，卻打算拉攏公主與黑魔后開戰，大戰一觸即發。