【深夜字聊】當咗女友係AV女神？

早前韓國網上流傳一位女網民稱，係某女團成員鐵粉嘅男友，竟然喺親熱時嗌咗女團員個名，搞到佢㷫爆走人。呢單嘢睇起嚟係個笑話，只係當笑話變成真實嘅話又點算好呢？早前有女網民稱男友好鍾意某位AV女優，點知喺激戰時佢竟然嗌咗女優個名，搞到佢唔知好嬲定好笑。佢話：「識得男友冇耐，就知佢屋企儲埋好多某AV女優嘅片。我覺得呢個習慣都冇乜問題，只要佢唔好咁沉迷就算。有次我哋一齊行山，佢行到山頂竟然大嗌女優個名，當時我笑到碌地。點知早幾晚我哋親熱時，喺佢高潮嘅一刻，竟然嗌咗個女優個名出嚟。當時我聽到後即刻呆咗，過咗幾秒先至識得問佢，你當咗我係AV女優呀？佢即刻同我道歉，仲話係一時情不自禁。我返屋企愈諗就愈覺得唔對路，其實佢係咪有問題呢？」

網友神回應：

古羅：唔……雖然我都好鍾意三上悠亞，屋企更幾乎有齊佢嘅影片，但我絕對唔會嗌咗女友個名做三上悠亞囉，因為三上對我嚟講係二次元女神，同真人係有分別嘅。

Fin：唔係嘛，竟然咁都會嗌錯，佢嘅心理真係有啲問題喎。雖然話係有問題，但其實都唔係乜嘢大件事，可能對方真係陪咗佢好多個寂寞夜晚，先至會戀戀不拾啫。

柱神：其實佢係咪同你玩吓咋，只係見到你咁嘅反應，佢先至會覺得唔好意思。好似你之前話行山，聽到佢嗌女優個名後勁開心，咪以為呢次你都一樣會笑爆囉。

小鼠：你就咪乜嘢都上綱上線啦！我覺得佢都唔係傻嘅，如果係真鐵粉嘅話，早就飛埋過去參加人哋嘅簽名會呀，握手會咁啦！你都係叫佢少啲睇AV好過啦！