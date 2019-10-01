郭富城孖老婆深宵逛哪個公園呢？

一個家庭可以如何改變一個男人？你看天王郭富城就知了！他早前和老婆漫步的公園，又是哪一個呢？（設計圖片〉

早早是萬千雌性物種的頭號迷暈丹---郭富城，近來雖較少現身幕前，卻又以不同的姿態出現在大眾眼前，先來一幕震撼全城的駕駛林寶堅尼買尿片，沒料到好戲在後頭，「國（郭）王」再上演一幕跟其女王（老婆）方媛在公園漫步，一個連天王都踏足的公園，就是港島區最大的公園：維多利亞公園。

維多利亞公園之於香港人當然是無人不知，究竟誰是維多利亞呢？原來，她才是真正的女王---維多利亞女王（Queen Victoria），她在18歲時繼承英國王位，後來更成為印度女王，是唯一一位兼任印度女王的英國女王，簡而言之係王上王，如斯厲害的女王，是不是好想睇睇佢個樣？有，只要你踏足維多利亞公園正門，便會見到女王的銅像，這尊銅像是紀念女王於1897年登基60周年而鑄造，二次大戰香港淪陷時，被運送到日本準備被熔化，幸好女王銅像夠命大，未逄厄運，日本就宣布無條件投降。當第二次世界大戰結束後，銅像正式歸還當時政府，於是安放到當時新建成的維多利亞公園內，並以之命名。

關於維園，大家近年的着眼點是出出入入，以及坐滿幾多個球場，事實這個公園佔地約19公頃，設施包括6個硬地七人足球場、4個籃球場、1個國際級網球場、13個標準網球場、2個草地滾球場、1個手球暨排球場、1個滾軸溜冰場、1個國際級游泳池，以及2張戶外乒乓波枱，真係聽到都「嘩嘩」聲，當中還有一個滿載幾多人回憶的模型船池，現在的是重新翻新過的，但「放船仔」的初心卻永遠不會改變。

地址：銅鑼灣興發街一號

交通：港鐵銅鑼灣站E出口，沿記利佐治街步行前往；從港鐵天后站A2出口，左轉由興發街入口進入公園。