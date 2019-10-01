IB攻略：IB經濟學讀甚麼？

不少家長都會詢問我們有關IB選科的問題，其中一個科目是經濟。究竟這個科目是讀甚麼呢？應該選讀Standard Level還是Higher Level呢？筆者今日將會為各位讀者解答這些問題。

IB經濟學課程屬於IB課程中的個人和社會（Individual & Society）的一部分。大體來說，讀經濟學是教導學生處理稀缺性的問題，資源分配以及做出滿足人類需求的選擇的方法和過程，一門充滿活力而且實用的社會科學，所以經濟學不全是文科性質，當中採用的科學方法論包括定量和定性要素，需要同學有一定的數學基礎。

IB經濟學分作兩個部分，微觀經濟學（Mirco-economics）和宏觀經濟（Macro-economics）的理論。微觀涉及處理影響個人，企業和市場的經濟變量，然而宏觀經濟學主要處理涉及影響國家，政府和社會的經濟變量。這些經濟理論不全是紙上談兵，學到的理論是可以應用於現實世界中。這些問題中突出的是經濟活動，國際貿易，經濟發展和環境可持續性方面的波動。實際例子可以是美國加息，會對美國經濟發展、企業、市民消費有甚麼影響呢？經濟學學生應該採用哪個理論去解釋事件和預計後續發展呢？又例如美國針對中國加關稅，又會產生甚麼後果呢？ 這些和我們現在息息相關的新聞，IB經濟學都會觸及。

IB經濟學課程鼓勵學生發展國際視野，關注全球問題，並提升學生在地方、國家和世界上對自己世界公民職責的認識。IB經濟學同時亦都會要求學生發展價值觀和態度，要求學生考慮並反思人類的最終目標和價值觀，因此經濟學理論和政策應用中涉及的道德層面，亦都會貫穿整個經濟學課程。例如學生需要學到企業的社會責任（Corporate Social Responsiblity），作為企業除了利潤最大化和效率，同時亦都要貢獻社會。

有關Standard Level（SL）和Higher Level（HL）問題，分別主要是Higher Level多了一份卷子三。至於卷子一和二，不會因為是HL題目會難些，SL和HL的卷子大家都是做同一份卷子的，當然其中一些主題僅用於HL，而SL同學就不需要作答。卷子三是一小時的考卷，有三條文本問題，或者新聞的簡報，同學可以選答2條，每一條題目都會有A、B、C、D、E等等的分題目需要同學作答。順帶一提的是，如果學生有意報讀大學經濟學，IB不一定要讀經濟學，因為不是大學的Subject Requirement。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣