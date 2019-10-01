傳奇Tabi分趾鞋珍藏展　粉絲火速朝聖

Maison Margiela 30多年來設計出多款標誌性的服飾，1989年面世的Tabi分趾鞋絕對是其中之一。Tabi分趾鞋設計靈感源於腳趾處有開口設計，用於搭配傳統日本涼鞋的日本腳踝襪Tabi。在亞洲地區，一些建築工人、農民和園丁仍然流行着穿橡膠鞋底的Tabi。因為 Tabi可以使腳與腳趾間的活動更加靈活，方便工人們在工作中安裝傳統的竹腳手架。30年來品牌推出多個不同版本的設計，由短靴、高踭鞋、芭蕾舞鞋到波鞋等款式都有齊，更成為時裝潮人鞋櫃的必備鞋款。

品牌為向這傳奇鞋款作出致敬，由即日至10月7日在尖沙咀海港城美術館舉行The Tabi Cult珍藏展覽。展覽場地採用品牌一貫的簡約純白設計，品牌特別從巴黎總部借來8對珍藏Tabi鞋，包括歷史久遠的AW89款式、以經典油漆為點綴的AW98及SS04款式、以鞋底示人的SS96款式、剪裁獨特的AW92及AW95款式、John Galliano上任後的AW14款式及Artisanal系列的SS17款式，Maison Margiela透過每雙珍藏Tabi的獨特設計向各位詮釋品牌前衞的創作精神。展覽展出一眾網上Tabi愛好者（@margielatab1）拍攝的照片、首次在港播放的Tabi短片以及最新秋冬Tabi系列。參觀人士更可透過互動方式配對出最合襯的Tabi系列，並獲得精美禮品一份。