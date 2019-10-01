三界五行：食飯講話　很不衞生

「食不言，寢不語」，是儒家的飲食禮儀。佛家稱食飯為「過堂」，在俗世，無論在古時或現代，「過堂」這兩個字，都是審案、提堂的意思，可想而知，食飯是多麼大件事！方向宇曾在寺院「掛單」，在齋堂食飯，鴉雀無聲，各人專注享用，真正享受到「食不言」的樂趣——「此時無聲勝有聲」。

食飯不言語，對老人家來說更加重要，作為子女或親友，與老人家食飯時，切勿高談闊論，挑起話題，因為老人家大多數都有一個「話匣子」，一旦打開，想當年的，想當然的，就沒完沒了，老人家忘記了吃東西。

還有更傷身體的：食物的微粒，很容易嗆喉，輕則引起咳嗽、噴嚏，重則引致窒息，尤其是湯圓、糯米、餃子這類軟的帶黏性食物，一下轉不過彎，就活活被骾死。還有一個問題，胃是喜溫暖怕冷凍，老人家食飯時，只顧講話，忘記吃東西，碗裏的飯菜涼了，老人家又捨不得浪費，熱葷變了冷盤，少了一個吸收營養的機會，多了一個傷害腸胃的機會。

進食時，甚麼好話題都變成壞事，七嘴八舌，口沫橫飛，非常不衞生。講笑話會引致眾人噴飯，閒話家常會引致爭吵，討論時事問題，觀點與角度不同，爭得面紅耳熱，即使有美酒佳餚九大簋，也不是味兒。老人家如果參與這些大是大非的辯論，情緒激動，血壓波動，出了問題，誰也擔當不起！

方向宇