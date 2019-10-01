今晚食乜：西班牙釀鱈魚　鹹香啖啖肉

鱈魚是不少菜系都會用到的食材，以西班牙為例，也常用到鮮魚或醃漬鱈魚炮製菜式，大家也來跟中環一間西班牙餐廳總廚Antonio Martin學用當地傳統的鹽漬鱈魚和當造的Piqillo紅椒炮製富特色的西班牙鱈魚菜。

西班牙鹽漬鱈魚質感有點似本地鹹魚，味道超鹹，但肉質富彈性，為了減低鹹度，大廚建議在烹調前將魚以清水浸泡24小時，期間要不停換水，之後再以牛奶煮滾，取出後與白汁拌勻成餡料，再釀入秋天西班牙當造的Lodoas Piquillo紅椒。Chef Antonio Martin指這款紅椒較一般的更甜，而且罐頭紅椒經處理後已去皮和變軟，容易製成餡料，將之放入焗盤後淋上自製的紅椒醬烤焗便成。鹹甜相間的釀鱈魚，味道焦香，作Tapas或主菜均可。

材料：

Lodoas Piquillo紅椒 200克

鹽漬鱈魚 100克

麵粉 40克

牛油 40克

牛奶 250毫升

鹽 少許

蒜 10克

洋葱 50克

紅椒 200克

青椒、忌廉 各100克

橄欖油 10毫升

做法：

1.鹽漬鱈魚以清水浸24小時，每8小時換水。

2.瀝乾水將鱈魚放在牛奶中煮滾，隔走牛奶後鱈魚去骨撕成小塊。

3.洋葱、青椒、紅椒、蒜各切小塊，加橄欖油和鹽煮軟，加忌廉奶煮5分鐘，再攪成紅椒醬汁。

4.煮鱈魚的牛奶、牛油和麵粉拌勻成白汁，放入鱈魚肉拌勻待涼。

5.Piquillo紅椒內釀入鱈魚白汁，表面掃滿紅椒醬，以攝氏150度焗10分鐘便成。