暢遊威瑪　創意小店逐間睇

德國的威瑪包浩斯大學每年無間斷作育英才，於威瑪舊城區的Windischenstraße，便可以找到一些畢業生在此開設的商店。Tusche-Kunst Atelier可能是大家最感親切的一間，它是由中國畢業生杜俊立（Junli Du）開設，他在中國時已畫得一手不錯的水墨國畫，8年前來威瑪包浩斯大學進修5年視覺藝術，學有所成，並開設了該畫室。店內的作品全是杜的墨寶，可觀察到他的構圖及視覺流程是將東西藝術概念融合，並加添了國畫鮮見的用色或佻脫的構圖，予人煥然一新感覺。另外，對面的Die Zwillingsnadeln帽子店女主人Claudia Köcher，也是該校的舊生。店內商品全是她一手創作，尤以維多利亞式帽子最受客人歡迎，而帽子上的飾品可以隨時裝拆或替換，兼可隨意加減及配襯不同位置，顯出包浩斯的靈活概念。

Tusche-Kunst Atelier

地址：Windischenstraße 18, 99423 Weimar

營業時間：11:00am~6:00pm，周一及三至3:00pm，周日休息

網址：dujunli.com

Die Zwillingsnadeln

地址：Windischenstraße 29, 99423 Weimar

謍業時間：12:00nn~6:00pm（周二至四）

網址：die-zwillingsnadeln.de

威瑪點只包浩斯

去威瑪，就只有包浩斯博物館？非也，步行多5分鐘，會發現一座早於1869年建成的Neues Museum Weimar。該建築前身是Grand Ducal Museum，由捷克建築師Josef Zitek設計，是圖林根地區的首間博物館。現時主要展覽早期的現代藝術，如Friedrich Preller the Elder的畫和尼采（Friedrich Nietzsche）的文學等，讓大家對德國美學有更深了解。