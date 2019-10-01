輕巧無反山攝　專家教你點揀！

秋高氣爽，是行山登高的好時節，想在山野之間拍攝雀鳥影蹤，抑或在群山之巔影廣角全景，輕便的無反相機是不二之選。Canon新推出的EOS M6 Mark II，將連拍速度提升至14fps，更新增30fps RAW連拍模式，迎合攝影發燒友對捕捉動態瞬間的要求。一於請專業攝影師Terence分享揀機及拍攝心得，以及行山專家鍾澤垣推介應節行山路徑。

雖然近年愈來愈多人習慣用手機影相，但專業攝影師Terence認為：「想行山影靚相，手機存在不少限制，例如身處山頂想影超廣角全景，手機鏡頭可能不夠Wide；拍攝雀鳥等野生動物，手機焦距和對焦速度又不夠快。因此我會建議山攝使用輕巧便攜的無反相機。」Canon最新EOS M6 Mark II內置3,250萬像素CMOS感光元件，對應一系列EF-M鏡頭及轉接環，同時可拍攝無裁切4K@30p影片，或者利用4K縮時影旭日初升，以及全高清120p模式拍攝飛鳥翱翔都清晰流暢。

EOS M6 Mark II引進多種源自EOS R系列的操控功能，最明顯是位於機頂右下方的DIAL FUNC轉盤，利用右手拇指便可簡單切換拍攝設定，配合Fv曝光轉盤及主轉盤，單手便能控制相機的大部分操作。而且機背設有3吋觸控屏幕，配合上揭式設計令取景更方便。針對戶外攝影，用家更可為相機另購電子觀景器；同時支援Wi-Fi及藍牙連接手機，亦可透過USB Type-C端子為相機充電，靈活性大幅提升。

Terence表示：「行山遠足時四周沙塵較多，換鏡時扭開鏡頭後不要將相機朝向上方，以減低CMOS入塵機會。此外，尋找拍攝靚位的時候，可能會去到較難立足的地方，因此建議為相機綁上掛帶。如想在山頂之類的開揚地點影廣角相，可選擇20~35mm的廣角鏡，相片夠Wide之餘亦不易變形；如影雀鳥就要選配200mm以上的長鏡，最好支援防震功能。」