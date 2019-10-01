大健事：平民栗子　價廉有營

秋天一到，就是栗子當造期。栗子除了熱辣辣、香噴噴之外，原來營養價值十分高，是價廉味美的保健食品。且聽以下營養師的分享。

【栗子有乜營養要素？】

營養師高頌欣（Cheryl）表示，栗子屬堅果類食物，含有多種不同的營養素，碳水化合物含量最多，為人類提供熱量。碳水化合物大部分都會被身體轉化成血液的葡萄糖（又稱血糖）。栗子亦有豐富礦物質，以鉀質含量最高，有助血液排走體內多餘的鈉質、降低血壓等功效，對神經健康、心律正常、預防中風等，發揮一定的作用。維他命B雜含量亦十分豐富，有助減少疲勞。當中以維他命B1及維他命B2最多，可促進碳水化合物及脂肪的代謝，可助預防肥胖。栗子亦富高纖維含量，有助預防便秘。不少堅果類食物（如核桃、松子等）屬脂肪含量較高的食物，但栗子則是例外，其脂肪量介乎約1%。每100克栗子約有190Kcal。

【進食時，要注意甚麼？】

栗子雖然營養豐富，但不是任何體質也適合，也要注意進食分量。Cheryl指出，由於栗子的碳水化合物含量較高（約40%-60%），屬於高熱量食物，減肥人士要吃得有節制適量，每日不可吃超過8粒。患糖尿病的人士亦要適可而止，以免令體內攝取過多碳水化合物，影響血糖指數。想進食栗子的話，當日要減少米飯的攝取量。有消化不良問題的人士亦要減少進食分量，否則會出現脹氣問題。

【食譜介紹】

栗子粟米瘦肉湯

材料（4人分量）

去殼栗子 15粒

粟米 2條

甘筍 1條

去核紅棗 8粒

瘦肉 300克

淮山 100克

鹽 適量

步驟：

1.將粟米、甘筍去皮切件；將淮山及紅棗浸洗；瘦肉汆水。

2.將2,000毫升水煮滾，加入所有材料，用文火煮大約1.5小時。