本日日本：東京汐留「阿拉丁」燈光Show　選出你的心水歌

去年冬天，在東京汐留Caretta Plaza舉行的迪士尼《冰雪奇緣》與《魔髮奇緣》主題燈飾，星光燦爛、樂韻悠揚，看過的必印象深刻吧！來到今冬，活動主題已確定為「Caretta Illumination 2019 - 阿拉丁之夜」，充滿中東阿拉伯色彩、藍色巨人特徵的燈光Show，將照亮今年東京汐留的冬夜。雖然燈飾的正式設計未見到，但從現在開始，迪士尼Fans就可透過Twitter投票，來選定在今年《阿拉丁》燈光Show中播放的選曲，相信是大熱主題曲〈A Whole New Wolrd〉與茉莉公主獻唱的插曲〈Speechless〉的人氣之爭，你又支持那一首？快在10月13日截止前，投你寶貴一票吧。

Caretta Illumination 2019 - 阿拉丁之夜

日期：2019年11月14日-2020年2月14日（除夕1/1及2/1休）

地點：Caretta Shiodome B2F Caretta Plaza（東京都港區東新橋1-8-2）

選曲投票日期：即日至10月13日