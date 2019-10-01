54小時超長氣真無線　聽極都有

Liberty+比起上兩代，大大加強了電池續航力，充電一次可連續播放9小時。（莫文俊攝）

市面大多真無線耳機受體積所限，電池續航力都是一般，聽一陣就要再充電相當麻煩，不想這樣，可考慮X-mini新推出的Liberty+，比起上兩代，大大加強了電池續航力，充電一次可連續播放9小時，配合附設的充電盒，更可提供長達54小時的總播放時數，而且充電盒支援快速充電功能，充15分鐘就可為耳機提供2小時的電量，將不時要充電的煩惱拋於腦後。

為了提升低頻震撼感，耳機加入X.BASS技術，令低頻輸出量更大、更有力、更爽朗，配合6mm石墨塗層動圈單元，震膜更強韌，使高低頻分析力更細緻。接收方面，廠方採用了陶瓷天線，加上Qualcomm QCC3020通訊芯片，確保耳機不易斷線和操作流暢穩定。

播歌之外，Liberty+亦支援免提通話，設有DualPod及SinglePod通話模式，前者可立體聲通話，後者隨便拿起其中一邊耳機都可作通話用途，更支援Siri及Google Assistant語音助理功能，無論在駕車或行街時，都可大派用場。此外，耳機的防水規格，亦由前作的IPX4提升至IPX7，戴着跑步時下大雨都不怕入水。