國際級藝術平台　薈萃大師之作

享譽國際藝壇的典亞藝博2019（Fine Art Asia），為亞洲區舉足輕重的古董及藝術平台，今個秋天（10月4日至7日）將攜手水墨藝博2019（Ink Asia）回歸香港會議展覽中心，帶來各種達博物館級水準的文化及歷史遺產，包括亞洲及西方古玩、珠寶、古董銀器及鐘錶、現代及當代藝術等。例如來自倫敦的藝廊Tanya Baxter Contemporary，特別呈獻Damien Hirst、Tracey Emin、Bridget Riley、Frank Auerbach、Francis Bacon、Andy Warhol、David Hockney等多位大師的傑作，藝術愛好者當然不能錯過。

值得一提，今年起，典亞藝博與巨匠臻藏藝博會（Masterpiece Fair）結盟，首度設立巨匠臻藏展館（The Masterpiece Pavilion），展出由西方藝廊呈獻的歐洲藝術珍品、設計、家具等，當中的焦點展品包括塞尚的布面油畫《鄉間生活》（La vie des champs）、佐治三世鎏金銅冰桶一對等，實在令人期待。