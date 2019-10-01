【深夜字聊】受早洩困擾　應如何自療與治療？

Q：首先講吓我的生活習慣，今年28歲，唔煙唔酒，每日平均晚上11點瞓覺，早上6點幾起身。關於性能力方面，發覺呢兩年來出現早洩和不持久，最大問題是陰莖好敏感，勃起了一陣，一旦有接觸已經有發射的衝動，我已經試過了很多方法了，例如過中醫都有少少改善，不過都是1至3分鐘，盡量唔飲凍飲，渴多些水，但好像不奏效。請問我的身體機能是否出現問題？如何作出改善？

潘生

A：早洩成因可分為心理性、認知性、生理性等三方面，當中較多情況屬「認知性早洩」，它是源於腦袋和身體反應之間的不良條件反射所致，通常與長期以來的錯誤自慰方法有關，簡單說就是習慣成自然，使男性淪為快槍手。

在性治療層面，有一些性刺激法可作早洩「自療」，有兩種常用的方法。第一種方法叫「停止─再刺激法」 （Stop-Start Technique，亦稱﻿「斷續刺激」治療法），做法是需要伴侶雙方配合，先讓男方仰臥，伴侶騎坐他身上，先不進行性交，只有限度地去愛撫，當男方一感到射精高潮逼近，即請伴侶停止動作，等到射精感覺下降，伴侶又重新有限度地愛撫。在一次房事重複練習10次左右，可將之當作前戲部分，然後才進行性交。長期訓練後，陰莖既能適應伴侶的手部愛撫，亦能適應到陰道交合的摩擦和壓迫感，漸漸性交時間可延長，單身男性亦可在自慰時進行此練習。

第二種方法是「陰莖頭部擠捏療法」（Squeeze Technique）則較適合用於早洩問題嚴重者，例如射精時間短於一分鐘的人士，做法是將大拇指按下於陰莖繫帶位置，而食指與中指則分別放於龜頭冠狀溝緣的上方和下方，同時間擠捏龜頭達3至4秒鐘，立即鬆開手指，然後再次於同一位置擠捏，重複數次。這方法可由男性自己或伴侶動手，但由於會產生痛楚，部分男性不忍動手，故交由伴侶協助以完成訓練。這兩種方法的原理均是透過自我調節與重新訓練，針對已變得「過敏」的射精感覺作「減敏」。舉例說，當事人原本受到微量的陰莖刺激即引發過快的高潮反應，這兩種訓練可增強其射精耐受性，延遲射精。

閣下向中醫求診後有所改善，由一碰即想射精而延長至1至3分鐘，仍值得繼續堅持調理。同時間，可給一兩個月時間嘗試上述兩種「自療」訓練。若成效未見顯著，可考慮經由醫生處方藥物。解決早洩問題的藥物在多年前面世，適合18至64歲的早洩患者，藥物必須在性交前1至3小時服食，臨床顯示可有助延長射精時達4倍之久。服用藥物的好處是能夠即時延長射精時間，重建性自信及在服藥期間更有決心去進行「自療」訓練，於問題改善後應嘗試停藥，防止慣性依賴藥物。閣下宜多管齊下，積極透過中西醫治療，再加上具備恒心地自療，保持身心健康，趁年輕及早擺脫早洩問題。

李偉儀