宮古島市　必食港口海鮮丼

要數日本沖繩縣宮古島市的美食，大家必會諗起宮古蕎麥麵，但其實不得不吃的還有海產！話說該市伊良部島的佐良濱港盛產吞拿及鰹魚等魚獲，若想享受即捕即吃滋味，推介你到港口旁邊於上年開設的Oubanmai食堂，該店有「伊良部漁協直營」的光環，￥1,000（約HK$72）以下便吃到鮮味滿分的海鮮丼，再加上擁有無敵海景伴吃，真係零舍好味！

從宮古島乘車穿過伊良部大橋，便可到達伊良部島，而佐良濱港距離伊良部大橋出入口約10分鐘車程。該港口並不算是廣為人知的旅遊熱點，但出產的魚獲卻十分豐富，當中的鰹魚產量便佔了沖繩縣的8、9成，亦有吞拿魚等其他種類的魚獲。而港口旁邊可搵到由當地新鮮海產製成刺身及海鮮丼的食店，設於海人的站佐良濱一樓、由伊良部漁協直營的Oubanmai食堂，便吸引了食客的目光。店內提供吞拿魚刺身及鰹魚醬油漬或天婦羅等選擇外，更吸引是可以￥1,000（約HK$72）以下的價錢，品嘗兩款魚鮮配魷魚的海鮮丼。這裏海水水溫沒有北方的冷，所以魚肉魚脂比較少，取而代之是富咬口的爽脆肉質，配上苦瓜小碟和沖繩啤酒於正午時候品嘗，確係十分享受。此外，店內還有兩本圖文並茂、專門介紹當地漁民的故事書，加深大家對當地的了解，十分窩心呢。

Oubanmai食堂

地址：宮古島市伊良部字池間添50（海側）

營業時間：11:00am~3:00pm （周二休息）