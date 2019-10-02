三界五行：返老還童　也有妙法

返老還童，這是人生必經之路。無論甚麼人，到了「老」這個階段，難免有「童」的表現，例如，需要被照顧穿衣、沒有牙齒、需要餵食、扶着學走路、像嬰兒那樣坐輪椅、大小便不能自理……要讓這個無奈的返老還童現象遲些到來，在退休之後，就要退而不休，做義工，繼續進修學習，每天保持適當運動，減少出現老化退化，此外要注意膳食。

老人家的膳食與兒童的膳食一樣，宜小量多餐、容易消化。兒童要多飲鮮奶，老人家更要多飲鮮奶，兒童要營養豐富的食物，老人家更要多食營養豐富的食物。這裏強調一個「更」字，是因為老人家的吸收能力退化，能夠把飲食中的營養吸收一半已經很好了。

兒童一日三餐是不夠的，在幼稚園，午睡後有下午茶點，老人家午睡後，「飲杯茶，食個包」，也很有必要。兒童在晚飯後入睡前，飲牛奶，老人家也可以在這個時段飲牛奶，但在這兩個時段的輔助食物，兒童和老人家有少少分別。下午茶的包、糕、餅，含澱粉質和糖分比較豐富，對兒童的發育有幫助，但對老人家未必有益，所以，老人家午睡後，飲一杯喜歡的清茶，龍井、鐵觀音、普洱、紅茶，悉隨尊便，用花生，核桃或其他堅果送茶，更有益。晚飯後一個半小時，如果不飲牛奶，不喜歡飲牛奶，可以食自己喜歡的水果。老人家喜歡飲保健湯水，最佳的飲用時間是晨運後，這時腸胃處於真空狀態，飲用保健湯水，吸收的程度會大大提高。

方向宇