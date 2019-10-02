JOKER小丑上畫　漫畫達人︰「愈黑暗愈好！」

在超級英雄電影氾濫的今天，一提起美漫改編電影，必定想起連場大戰或影集式彩蛋。然而，美漫電影一樣可以好有深度，剛剛上畫的《JOKER小丑》便回歸劇情片類型，而且與正傳無關。

飛走蝙蝠俠

電影導演Todd Phillips早前表明，電影是一個完全原創的獨立故事，戲裏既無蝙蝠俠也無精彩對決，也不如《黑暗騎士》般扭橋燒腦，而是着重心理層面地描述一個出租小丑，如何在一天之內經歷巨大傷痛，最後孤獨成魔的故事。導演近期重申，縱使試影後口碑載道，但沒有開拍續集的打算，這個版本的小丑也不會跟DC電影扯上任何關係，據聞片頭甚至連DC宇宙的招牌也沒有，「獨立」得相當徹底！

向漫畫致敬

雖然不是由漫畫改編，但始終是漫畫角色，電影難免有致敬之處。例如當中幾幕便有向經典小丑起源漫畫《致命玩笑》（The Killing Joke） 取經，部分設定也引用了漫畫，看後保證漫畫迷會心微笑。美漫達人Jerome就指，「我個人一向偏好DC電影，劇本較有深度及戲味。我個人希望呢套戲愈黑暗愈好，因為大家都看嫌了大堆頭英雄片，若然電影能夠還原《致命玩笑》封面中小丑拿着相機一幕，就更加完美了！」

戲中的葛咸城設定在70年代，比過往的蝙蝠俠電影更髒亂黑暗，形象上更貼近昔日紐約，某程度也反映現實社會的貧富不均、治安不佳，入場絕對不會帶來一般超英電影的爽快感，反而是一場坐立難安的2小時觀影體驗，大家要有心理準備。

為演出暴減52磅

演員方面，由《弦途有你》、《帝國驕雄》、《大師》三度提名奧斯卡的男星Joaquin Phoenix飾演主角Arthur Fleck，也是電影版的第五代小丑。為演好角色，他在短時間內減去52磅，希望透過暴瘦來呈現Joker不穩定的精神狀態。早前在威尼影展首映後，其演出獲得一致好評，不少影評人大讚他令人回想起90多年前的小丑原型，更指他有力挑戰奧斯卡影帝寶座，演出叫人期待！