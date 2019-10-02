東京Snoopy博物館重開　8米長史諾比贈慶

大家對東京六本木的史諾比（Snoopy）博物館，記憶尚猶新吧？可惜它在去年9月已閉館。幸舊去新來，最新消息「Snoopy Museum Tokyo」已鐵定將在12月14日，於新址南町田Gran Berry Park中重新開幕，而且新館是舊館的雙倍大！

全新的「Snoopy Museum Tokyo」位於東京町田市的大型商場「南町田Gran Berry Park」內，除了場館面積大了兩倍外，還將引入一系列相關小店；展品方面，會有不少日本首度公開的原畫，開館首個常設展為「Snoopy & the Peanuts Gang」，同場會詳述漫畫作者查爾斯舒茲的作畫歷程，還會有8米長的「臥狗」史諾比公仔，好想攬啊。

而企劃展則以美國「Charles M. Schulz Museum」特地出借的原畫為主，約半年更換一次，大家將可近距離欣賞到超珍貴的史諾比原始手稿和畫作，在博物館商店「Brown's Store」」中當然還會售賣多種史諾比的限定商品。如等不及12月，商場「南町田Gran Berry Park」會將率先在11月13日開幕，如有空不妨先逛逛這座結合商場、博物館和公園綠地的新設施。

Snoopy Museum Tokyo

開幕日期：2019年12月14日

地址：東京都町田市鶴間三丁目3-1、4-1（南町田Gran Berry Park「パークライフ・サイト」區域）

開放時間：10:00am-8:00pm

門票：2,000日圓（約HK$148）