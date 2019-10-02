潮流教父打造注目聯名　MONCLER GENIUS

自去年一口氣找來Pierpaolo Piccioli（VALENTINO創意總監）、Francesco Ragazzi（PALM ANGELS主理人及MONCLER藝術總監）、二宮啟（noir kei ninomiya設計師）及藤原浩（fragment design主理人）等等8位人氣設計師一同打造MONCLER GENIUS後，大眾對這個於1952年創立的法國高級服裝品牌立刻大為改觀，原來入MONCLER唔係只可以買羽絨外套，8個聯名系列以每月推出一個形式登場，打破傳統時裝半年一季周期，聯名服飾於街頭巷尾曝光率立刻激增。今年，品牌加碼將聯名系列由8個擴展至10個（其中一個為寵物服飾），除了新加入的人氣設計Matthew Williams所打造的1017 ALYX 9SM系列值得期待之外（下年一月推出），由日本潮流教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara）操刀的Fragment系列亦是MONCLER GENIUS注目之作，透過他鍾情的軍事風格及潮流元素，輕易為品牌塑造出前所未有的年輕形象，呼應「One House, Different Voices」企劃概念。

藤原浩（Hiroshi Fujiwara）最擅長就是將一些本身設計已經相當出色的單品，加入其個人設計特徵令它變成人人都渴望得到的潮物，點石成金（或者叫「點金成鑽」更加切合）功力足以令他橫行街頭潮流及高級時裝領域，今趟為MONCLER GENIUS打造的Fragment系列就正正體現出他對兩者潮流的敏銳度。此系列被安排於秋冬季度登場，單品設計當然就是以品牌最標誌性的羽絨褸及各款保暖褸款作主打，除了將代表性的閃電圖案及「Fragment」字樣肆意運用到羊毛外套、羽絨恤衫及防水拉鏈細節上之外，他更大膽地將《Pokemon》Monogram 圖案加入到系列當中，為系列注入日系潮流元素。

與此同時，藤原浩亦有將他個人經常着用的MA-1 Flight Jacket、M-51 Fishtail Parka及N-3B Parka等等多款經典軍褸帶到系列，而軍褸上的黑白格仔圖案、針織衫充滿冬日感的聖誕花圖案、牛仔褲後方白色字樣及閃電後袋花以及用將數字及英文排列而成的「密碼」等等，早在他所主理的潮流品牌包括：uniform experiment、HEAD PORTER PLUS、Levi’s Fenom及一系列Nike聯名波鞋上已經見識過，全部都是見慣見熟的招牌設計元素，但運用到MONCLER GENIUS系列相信一眾信徒依然好受落。