救世煮：涮燙肉片　最原汁原味

涮指以滾水燙熟一些切得很薄的肉片或快熟的蔬菜食材。（互聯網）

今時今日，唔係話要廚藝超群，煮到識飛至可以入廚，只要肯試肯煮，人人都係大廚，之不過除咗煎炒煮炸之外，大家又識唔識燒燜煀扣等烹調方法呢？其實唔需要識晒，起碼知己知彼，學多一兩道板斧，有人問起都唔會口窒窒吖麻！

上期介紹了燉、一種將食材加入湯水及調味料後經長時間燒煮並保留食材原汁精華的烹調方法，而今期介紹的恰好相反，是一種簡單快捷的烹調方法，說的是涮。

涮，音傘，本義是指洗滌，也是用沸水將食材燙熟的烹調方法，大家最為熟悉的想必有涮羊肉（火鍋）的份兒。這樣推想，豈不與打邊爐一樣？是，基本原理可以說一樣，但當中的湯底及食材處理稍有分別。

正如先前所言，涮原指以滾水燙熟食材，故傳統的涮鍋原是以滾水作湯底，但近年隨住飲食要求不斷提升，涮鍋的湯底已不再是獨沽一味的清水，反而會加入多種食材熬煮成湯底，北方的涮鍋不少還加入多種香料，甚至辣椒等炮製成辛香濃惹的麻辣濃湯，令傳統的涮鍋與大家認識的打邊爐更為接近。

食材方法，以肉類為主，處理上多是切成薄片，目的是加快涮熟食材的速度，故不難發現用來作涮鍋的肉都是切得非常薄，其他食材則以快熟為原則，涮熟後直接蘸醬料食用。

涮，除了是近年流行的一種火鍋食法，也可以用來涮肉，再入饌烹調，簡單如將肉片涮熟，與新鮮蔬材拌勻成沙律，又或與烹調過兼調過味的食材拌成涼菜等。

由於已入秋，晚上氣溫稍涼，今日就教大家簡單煮一個1人分量的涮鍋，基本上與火鍋相若，只不過用的是清淡湯底，大家亦可改用昆布、鰹魚，甚至清水，配料方面，可以隨喜好轉肉的種類及蔬菜款式。

涮涮鍋

湯底：

水 1公升

柴魚粉 1湯匙

火鍋料：

大白菜 3片

菠菜 5根

大葱 1棵

金菇 1包

珊瑚菇 1盒

羊肉片 100克

豆腐 1塊

做法：

1. 將所有火鍋料洗淨備用。

2. 將大白菜、波菜、大葱切段；金菇洗淨切片；豆腐切件，備用。

3. 取出一人鍋，將湯底材料全部放入鍋中以大火煮開，放入切段的大白菜及葱段略煮。

4. 待湯滾起，放入羊肉片涮熟即可食用。

5. 其他火鍋料可陸續放入鍋中，以大火煮熟即可。