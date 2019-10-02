本日日本：東京今冬　最新最大「黃金稻田」燈飾

每年冬季，東京燈飾都遍地開花，今年「大井競馬場」將再度舉辦東京最大規模的百萬燈飾活動「Tokyo Mega Illumination」，透過最新技術融合日本文化，成為2019年必去打卡的燈飾！

由於競馬場面積廣，故此燈飾戶外設施非常多，而且還有使用最新光影技術的互動式體驗設施。今年更有全新的3大展區，包括「幻想之森」、「虹光水花」及「櫻之光廊」。當中焦點包括，要穿過「東京時空隧道」，大家更可回去日本以前的江戶、明治、大正、昭和時代，看到色彩繽紛的原野「江戶極彩棚田」與「The Genfukei」；還有使用透明螢幕呈現浮世繪的「明治SURPRISE迷宮」，及呈現日本最浪漫時代的「大正浪漫光之庭園」；還有可看到日本昭和時代理髮屋、雜貨店、收音機的「昭和懷舊橫丁」，以及以光影投射技術呈現東京各區地圖的「Tokyo Twinkle Map」，你可以把東京踩在腳下呢。

Tokyo Mega Illumination

地址：東京都品川區勝島2-1-2 大井競馬場

日期：2019年10月5日-12月24日、2020年1月4日-3月29日（此期間競馬日以外日子）